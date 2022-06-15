المستشار النمساوي: يجب على أوكرانيا تلبية معايير معينة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أشار المستشار النمساوي كارل نهامر، بعد لقائه مع رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إلى ضرورة تلبية معايير معينة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

دعا ستيفانشوك في كلمة أمام المجلس الوطني النمساوي إلى منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع سياسيين نمساويين، بما في ذلك مع المستشار.

إقرأ المزيد

وكتب نهامر على "تويتر": "شكرا لك، ستيفانتشوك، على المحادثة الصريحة. تبادلنا وجهات النظر حول الأحداث الجارية. وشددت على أن أوكرانيا جزء من أوروبا وسنواصل تقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة! ومع ذلك، فإن التقدم في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب تحقيق المعايير الموجودة".

وتعارض النمسا تسريع هذا الإجراء، وخاصة على حساب دول غرب البلقان، التي تدعم فيينا عضويتها المحتملة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي