صحيفة أمريكية: القوات الأوكرانية تواجه مشاكل كبيرة في استخدام أنظمة جافلين المضادة للدبابات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تواجه مشاكل كبيرة في تشغيل أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات بسبب عدم وجود مركز دعم فني لإصلاحها.

وقالت الصحيفة إن "الأسلحة القوية المضادة للدبابات أصبحت ترمز إلى تورط الولايات المتحدة في أوكرانيا، لكن النقاد يقولون إن خدمة الدعم الفني في أوكرانيا غير متوفرة".

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وأضافت أن "الأوكرانيين يوجهون مشكلة ملحة، حيث أن قاذفات صواريخ جافلين التي تم تقديمها إليهم غير صالحة للعمل ولا يمكن لأحد لديهم إصلاحها".

المصدر: "واشنطن بوست"