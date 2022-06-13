81 إصابة إثر انفجار داخل مصنع جنوب إيران (فيديو)

أصيب 81 شخصا منهم 76 بحالات تسمم، مساء اليوم الإثنين، إثر انفجار شديد داخل مصنع "فيروز آباد" لكربونات الصوديوم في محافظة فارس جنوب إيران.

وقال حسين درويشي، المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، إن "إحدى خزانات مصنع فيروز آباد لكربونات الصوديوم، شهدت انفجارا شديدا، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن "76 شخصا أصيبوا بتسمم جراء تلوث الهواء وانبعاث غازات سامة إثر الانفجار".

وذكر أنه "تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد، نظرا لوجود غازات سامة في المكان"، مبينا أن "هناك فرقا تحقق في طبيعة الانفجار".

🔴#انفجار مهیب یک کارخانه در استان #فارس‌‌ ‌

🔻محور جم به فیروز آباد مسدود شد/

🔻حسین درویشی، مدیرعامل هلال‌احمر رژيم در استان فارس:

در پی انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد و ناایمن بودن مسیر جم به فیروزآباد، این جاده تا اطلاع ثانوی مسدود شد

دوشنبه ۲۳ pic.twitter.com/rbWdaIucUT — neda azadi irani (@NedaIrani) June 13, 2022

المصدر: "فارس"