أكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، أن الدول الغربية تسعى إلى الحفاظ على مناطق نفوذها في إفريقيا بدلا من حل مشاكل المنطقة.

وقالت يفستيغنييفا خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في مالي: "هناك أحد ما ما يحارب الإرهاب "بشكل صحيح" بمساعدة من يسمون بالشركاء الديمقراطيين، ومن ناحية أخرى، يقولون أن أحدا ما يحارب الإرهاب "بقسوة مفرطة"، بل ويتعاون مع روسيا".

وأضافت: "هنا توجد إجابة واحدة فقط. الأهم أن يحافظ الغرب على مناطق نفوذه بدلا من مساعدة الأفارقة في حل مشاكلهم".

وتابعت: "نأسف أنه من أجل الضغط على مالي، يستخدم اللاعبون الخارجيون قنوات تأثير في منظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة دول الساحل الخمس.

المصدر: تاس