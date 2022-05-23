وزير خارجية مالي يشيد بتعاون بلاده مع روسيا

أشاد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، بالتعاون بين بلاده وروسيا، مؤكدا أن هذا التعاون حقق نتائج باهرة وملموسة.

وشدد الوزير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على أنه بفضل المعدات العسكرية الروسية، أصبحت جمهورية مالي قادرة على العمل بشكل مستقل.

وقال: "تحافظ مالي على تعاون عسكري تقني مع روسيا على المستوى الحكومي. وتستمر هذه الشراكة منذ سنوات طويلة. وفي عام 2019، تم تجديدها بموجب اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري، ووفقا لها تشتري مالي معدات عسكرية وطائرات وأسلحة من روسيا، التي تقوم كذلك بتوفير الدعم الفني والمتخصصين الدين يعملون حاليا في بلادنا".

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وأضاف ديوب: "يسفر هذا التعاون عن نتائج باهرة فعلا. واليوم، بفضل المساعدة الروسية، تقوم قواتنا المسلحة بتنفيذ عمليات الاستطلاع والهجوم من الجو بنفسها. وتقوم الهيئات العسكرية والأمنية ذات العلاقة في مالي بتنسيق كامل للعمليات العسكرية الجارية في البلاد وبدون مساعدة خارجية".

وأكد وزير خارجية مالي: "نحن نرحب بهذا التعاون مع روسيا، الذي يسمح لنا أيضا بالحصول على نتائج ملموسة في الحرب ضد الإرهاب".

المصدر: سبوتنيك