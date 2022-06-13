سيناتور روسي: الدعوة لنقل أسلحة نووية إلى كييف تدل على "اضطراب عقلي"

قال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، إن التصريحات حول إمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا تتجاوز الواقع وتدل على اضطرابات عقلية.

وأضاف جباروف: "التصريحات حول إمكانية نقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا تتجاوز الواقع. وبصراحة، فإن هذا يمثل نوعا من الاضطراب العقلي، لأنه لا يحق لأي سياسي الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

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وبحسب السيناتور، فإن مثل هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص "غير العقلاني تماما.. إنه لا يفهم ما هي الأسلحة النووية الموجودة في أوكرانيا؟ ربما يعتقد أن بولندا ستجلس إلى جانب البرلمان الأوروبي إذا بدأ نزاع نووي. من الصعب شرح كيف يمكن لدبلوماسي رفيع المستوى في الماضي أن ينطق بمثل هذه الأقوال".

وأكد جباروف، "لقد غض الغرب الطرف مرارا وتكرارا عن الوفاء بالتزاماته بما في ذلك التعاون الدولي، لكننا الآن نتحدث عن الأمن الجماعي، وهو أمر مهم بنفس القدر للجميع".

وخلص السيناتور الروسي إلى أن "هناك اتفاقا على عدم انتشار الأسلحة النووية. يجب على العالم أن يفهم ما الذي يهدده عندما تقع هذه الأسلحة في أيدي سياسيين غير مؤهلين".

وكان وزير الخارجية البولندي السابق، وزير الدفاع السابق للبلاد والآن عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي قد صرح أمس الأحد بأن الغرب لديه الحق في تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي