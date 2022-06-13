وزير الخارجية الليتواني يعترف بـ"خيبة الأمل" نتيجة لنجاح روسيا في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس لمجلة "فورين بوليسي" إن نجاح الجيش الروسي في العملية الخاصة في أوكرانيا "مخيب للآمال".

وأوضح الدبلوماسي الليتواني بحسب الموقع أن الأحداث الأخيرة تجعل فرص "هزيمة" روسيا متدنية.

وقال لاندسبيرجيس: "جزء من المعلومات التي نتلقاها يبدو مخيبا للآمال إلى حد كبير، يواصل الروس إظهار التقدم أو أن الأوكرانيين غير قادرين على الحفاظ على خط اتصال مستقر. لذا فإن فرص عدم خسارة روسيا ما زالت مرتفعة".

وشدد وزير الخارجية الليتواني على "إنهم قادرون على تحمل ذلك، وإذا كان بإمكانهم تحمل الضغط على المدى الطويل، فهذا يعني أننا في مرحلة خطيرة للغاية من الواقع الجيوسياسي".

المصدر: نوفوستي