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المكسيك.. مصرع 37 مهاجرا خلال 5 أشهر

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المكسيك.. مصرع 37 مهاجرا خلال 5 أشهر
Globallookpress
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أعلنت الحكومة المكسيكية أن 37 مهاجرا، بينهم 22 لم تكن في حوزتهم أوراق ثبوتية، لقوا حتفهم في المكسيك في الفترة من يناير إلى مايو 2022، معظمهم خلال محاولتهم عبور ريو غراندي.

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وقال المعهد الوطني للهجرات في بيان، أمس الأحد، إن 33 مهاجرا من أصل هؤلاء غرقوا، مشيرا إلى أن الأربعة الآخرين فقدوا حياتهم لأسباب مختلفة أخرى.

ومن بين الذين تم التعرف عليهم، هناك 4 من المكسيك، و4 من نيكاراغوا، و3 من هندوراس، ومواطن غواتيمالي وآخر كوبي ومواطن بيروفي فضلا عن واحد فنزويلي.

وذكر المعهد الوطني للهجرات أن بين المهاجرين الـ37 خمس نساء.

وفي كل عام، يسعى عشرات آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى ودول أخرى في أمريكا اللاتينية للوصول إلى الولايات المتحدة، هاربين من العنف والفقر في بلدانهم.

وخلال عبورهم المكسيك، يقع كثير منهم ضحية للجرائم أو الابتزاز فيما يموت آخرون جراء حوادث.

المصدر: أ ف ب

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