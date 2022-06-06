انطلاق قافلة تضم آلاف المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة

انطلقت قافلة تضم آلاف المهاجرين من جنوب المكسيك متوجهة إلى الولايات المتحدة، في اليوم الأول من "قمة الأميركيتين" المنعقدة في لوس أنجلس والتي ستتطرق إلى قضايا الهجرة.

وانطلقت المجموعة التي تضم رجالا ونساء وأطفالا من أمريكا الوسطى وفنزويلا، من تاباتشولا عند الحدود الغواتيمالية، نحو الحدود مع الولايات المتحدة الواقعة على مسافة أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر إلى الشمال. ولا تتوافر أي أرقام رسمية حول عدد هؤلاء المهاجرين.

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وقال لويس غارسيا من منظمة Dignificacion Humana غير الحكومية التي ترافق المهاجرين: "نقول لرؤساء الدول المجتمعين اليوم في قمة الأمريكيتين إن النساء والأطفال المهاجرين وعائلات المهاجرين ليسوا ورقة مقايضة" من أجل "مصالح أيديولوجية وسياسية".

وفي إطار "قمة الأميركيتين"، يأمل الرئيس الأمريكي الديموقراطي جو بايدن في إبرام اتفاق تعاون إقليمي حول الهجرة، وهو موضوع متفجر تسبب له بانتقادات عنيفة من المعارضة الجمهورية.

المصدر: ا ف ب