معهد ستوكهولم لبحوث السلام: نسبة مخاطر اندلاع حرب نووية أعلى من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة

أعلن دان سميث مدير "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام" أن مخاطر اندلاع حرب نووية هي في أعلى نسبة لها أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة.

وقال سميث "على الرغم من تحقيق بعض المكاسب المهمة في كل من الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي في العام الماضي، إلا أن خطر استخدام الأسلحة النووية يبدو الآن أعلى من أي وقت مضى منذ ذروة الحرب الباردة".

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وقال المعهد في كتابه السنوي للعام 2022 إنه "جميع أعضاء مجموعة الدول الخمس الكبرى P5 تعمل على توسيع أو تحديث ترسانتها النووية ويبدو أنها تزيد من بروز الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية".

ولفت إلى أن "روسيا أطلقت تهديدات علنية حول احتمال استخدام الأسلحة النووية في سياق الحرب في أوكرانيا".

ولفت إلى أن "محادثات الاستقرار الاستراتيجي الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة توقفت بسبب الحرب، ولا تتابع أي دولة أخرى مسلحة نوويا مفاوضات الحد من التسلح".

المصدر: "معهد ستوكهولم لبحوث السلام"