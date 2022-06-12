الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات "سو25" إحداها بخاركوف و8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو" وتدمير مخازن ذخيرة.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

-دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

- أسقطت طائرة مقاتلة روسية طائرتين من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني

-دمر الطيران الروسي ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفا.

- اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "توتشكا أو" وثلاث قذائف من طراز "أوراغان" فوق مناطق دونيتسك وخاركوف وخيرسون.

- تدمير نظام الدفاع الجوي Buk-M1 ورادار التحكم الجوي ورادار S-300 وبطاريتين من MLRS للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة.

- صفت الصواريخ والمدفعية الروسية كثر من 320 مسلحا وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود.

- أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركوف.

- أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو 25" أوكرانية في منطقة خاركوف.

المصدر: RT