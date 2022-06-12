مسؤول إسباني يعتذر لشولتس بسبب "الحماس المفرط" والضغط بخصوص توريد دبابات لكييف

قال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن مسؤولا إسبانيا اعتذر للحكومة الألمانية عن "الإثارة المفرطة" والضغط في مسألة توريد الشحنة المحتملة لدبابات ليوبارد A4 الألمانية من إسبانيا لأوكرانيا.

ووفقا للموقع، فإن مثل هذا القرار يمكن أن يخلق سابقة حقيقية، لأن هذه ستكون أولى دبابات الناتو التي ستتبرع بها الدول الغربية للقوات المسلحة لأوكرانيا.

وأضاف الموقع، "المسؤولون الإسبان اعتذروا للحكومة الألمانية عن حقيقة أن الأخبار خلقت ضغطا إضافيا للمستشار الألماني".

ويشير الموقع أيضا إلى أن المعدات التي تم شراؤها من الألمان في التسعينيات من المحتمل أن تكون معطلة وبحاجة إلى إصلاح. بالإضافة إلى ذلك، تنص البنود الواردة في العقد الإسباني الألماني على نقله إلى دول ثالثة بشكل صارم بإذن من الحكومة الألمانية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية، نقلا عن مصادر، أن مدريد تخطط لإرسال أسلحة ثقيلة لمساعدة كييف، بما في ذلك دبابات ليوبارد إيه 4 الألمانية.

وكانت مجلة شبيغل قد ذكرت مؤخرا نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية أن برلين ترفض إمداد كييف بدباباتها خوفا من "ظهور" هذه الآليات القتالية في روسيا.

وذكرت هذه المصادر أن برلين تعتقد أن القيادة الأوكرانية يمكنها استخدام الآليات الألمانية في محاولة غزو الأراضي الروسية، وهو ما سيكون تذكيرا بأفعال ألمانيا النازية خلال الحرب الوطنية العظمى، مشيرة في هذا السياق إلى أن ذلك "يعني أن الدبابات الألمانية ستكون نفسها مرة أخرى في الأراضي الروسية".

المصدر: نوفوستي