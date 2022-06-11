واشنطن بوست: الغرب لم يعد يؤمن بانتصار كييف

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الغرب لم يعد يؤمن بانتصار كييف في المواجهة مع موسكو، نظرا للقوة النارية الروسية المتفوقة بشكل كبير.

وقالت الصحيفة في مقالها: "نفدت ذخيرة الأسلحة السوفيتية في أوكرانيا بشكل شبه كامل، والتي تشكل أساس ترسانة الجيش الأوكراني. وهذه الأنظمة موجودة في دول أوروبا الشرقية، ولكن قد نفد الفائض الذي يمكن التضحية به".

وأكدت أن المساعدات الغربية تأتي بكميات غير كافية.

ووفقا لها، فإنه نظرا للقوة النارية الروسية المتفوقة بشكل كبير، لم يعد الغرب يؤمن بنجاح المسلحين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي