وزير الدفاع الأوكراني: لدينا ما يكفي من السلاح لمواجهة أي جيش في أوروبا وليس روسيا

قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، إن السلاح الذي بحوزة بلاده كان سيكفي لمحاربة أي جيش في أوروبا، ولكن ليس لمواجهة الجيش الروسي.

وكتب ريزنيكوف في مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تلقينا بالفعل (السلاح) من الشركاء، واشترينا من السوق، وصنعنا، وسلمنا إلى القوات المسلحة كمية كبيرة من الأسلحة. كان سيكفينا ذلك لتحقيق النصر ضد أي جيش في أوروبا، ولكن ليس روسيا".

ووفقا لوزير الدفاع الأوكراني فإن بلاده "في حاجة ماسة إلى أسلحة ثقيلة وبسرعة كبيرة".

المصدر: نوفوستي