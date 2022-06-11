برلماني كندي: الغرب تعب من أوكرانيا وهناك من يدعو كييف للتخلى عن جزء من أراضيها

أكد نائب البرلمان الكندي من الحزب الليبرالي، إيفان بيكر، أن "التعب" من أوكرانيا يتراكم في الدول الغربية، مما ينعكس في الدعوات الموجهة إلى كييف للموافقة على تنازلات إقليمية.

وقال بيكر لقناة "أوكرانيا 24"، اليوم السبت: "هناك تعب من أوكرانيا في عدد من الدول الغربية. فمثلا قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مؤخرا إن هناك حاجة لتهدئة روسيا، والعمل لكي تكون روسيا هادئة. وقال واحد آخر إنه يجب على أوكرانيا أن تتخلى عن جزء من أراضيها. نعم، يجري حديث مماثل، وهذا ما يثير قلقا لدي".

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قال، سابقا، إن التعب من الوضع في أوكرانيا يتراكم في العالم، وإن أطرافا تدفع كييف إلى نتيجة غير مفيدة بالنسبة لها فيما يخص اتفاقياتها المقبلة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي