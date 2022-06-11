فون دير لاين في كييف لبحث طلب أوكرانيا منحها وضع مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت إلى كييف في زيارة تخصص لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد.

وقالت فون دير لاين للصحافيين المرافقين لها في زيارتها: "عدت إلى كييف للقاء الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي ورئيس الوزراء (دينيس) شميغال، سنستعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا".

وأضافت أن "هذا سيصب في تقييمنا الذي سنعرضه قريبا".

ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.

وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية يونيو من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن الدول الـ27 منقسمة حول هذه المسالة.

ففي حين تدعم دول عديدة ولا سيما من أوروبا الشرقية عضوية أوكرانيا، تبدي بعض الدول مثل هولندا والدنمارك وكذلك فرنسا ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى نهاية يونيو، تحفظات شديدة.

وحتى إذا حصلت أوكرانيا على "وضع مرشح"، فستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقودا قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي. ونبه العديد من دول الاتحاد كييف الى أنه لن يكون هناك مسار "سريع" لانضمامها.

المصدر: أ ف ب