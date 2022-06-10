مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا "إجراء شجاع" وتحد للتهديدات الأمريكية

مادورو لدى وصوله إلى طهران ـ (حساب مادورو في "تويتر")

وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، خطوة إيران في إرسال ناقلات النفط إلى بلاده، بأنها "كانت إجراء شجاعاً وتعتبر تحديا لتهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".

وخلال زيارته إلى طهران، قال مادورو في مقابلة تلفزيونية: "قيام إيران بإرسال ناقلة نفط إلى فنزويلا، جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية"، حسب وكالة "سبوتنيك".

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وكان مادورو وصل طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع، في مستهل زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره الإيراني إبراهي رئيسي.

وحسب وكالة أنباء فارس، فمن المقرر أن يرأس مادورو ورئيسي اجتماعات الوفود واللجان المشتركة بين البلدين أثناء الزيارة.

¡Qué emoción llegar a tierras hermanas! Para nosotros la República Islámica de Irán, es un hogar más. Aquí venimos a reiterar nuestro compromiso, gratitud y seguir profundizando nuestra amistad, en pro del beneficio compartido. pic.twitter.com/DOwaKPS2Fx — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 10, 2022

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا ومنه الحظر النفطي على فنزويلا التي تتعاون مع ايران في مجال صادرات النفط والمشاريع النفطية، كما أن لدى إيران استثمارات كثيرة في فنزويلا.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالة "أنباء فارس"