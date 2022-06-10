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مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا "إجراء شجاع" وتحد للتهديدات الأمريكية

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مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا
مادورو لدى وصوله إلى طهران ـ (حساب مادورو في "تويتر")
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وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، خطوة إيران في إرسال ناقلات النفط إلى بلاده، بأنها "كانت إجراء شجاعاً وتعتبر تحديا لتهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".

وخلال زيارته إلى طهران، قال مادورو في مقابلة تلفزيونية: "قيام إيران بإرسال ناقلة نفط إلى فنزويلا، جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية"، حسب وكالة "سبوتنيك".

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وكان مادورو وصل طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع، في مستهل زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره الإيراني إبراهي رئيسي.

وحسب وكالة أنباء فارس، فمن المقرر أن يرأس مادورو ورئيسي اجتماعات الوفود واللجان المشتركة بين البلدين أثناء الزيارة.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا ومنه الحظر النفطي على فنزويلا التي تتعاون مع ايران في مجال صادرات النفط والمشاريع النفطية، كما أن لدى إيران استثمارات كثيرة في فنزويلا.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالة "أنباء فارس"

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