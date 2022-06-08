مادورو لرجال الأعمال الأتراك: "تعالوا.. حان الوقت"

حث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لأنقرة رجال الأعمال الأتراك بشدة على الاستثمار في بلاده، وسلط الضوء على ثرواتها من نفط وغاز وذهب.

وقال مادورو إن بلاده تسير على طريق التعافي بعد "سيل من العقوبات" التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2019 وجائحة كورونا، وأشار إلى أن "حقبة جديدة" ترتسم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قال مادورو: "نحن في طور اكتشاف موارد جديدة وثروات كثيرة، أدعو المستثمرين الأتراك للمجيء من أجل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والذهب ... تعالوا، حان الوقت!".

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بينما أشار أردوغان، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف 3 مرات تقريبا ليبلغ مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتأتي زيارة مادورو عشية قمة الأميركيتين التي ينظمها الرئيس الأميركي جو بايدن في كاليفورنيا، واستبعد منها رئيس فنزويلا.

المصدر: "أ ف ب"