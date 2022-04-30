تشاووش أوغلو يلتقي نيكولاس مادورو في فنزويلا

عقد وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سلسة لقاءات في فنزويلا شملت الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان في البلاد ومسؤولين آخرين، وشارك في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة.

Encuentro con @NicolasMaduro Presidente de #Venezuela. Nuestras relaciones crecen sobre la amistad de nuestros Presidentes.



Al cabo de la 3ª Comisión Mixta 🇹🇷-🇻🇪 firmamos en total 7 acuerdos para avanzar la cooperación en turismo, pesca, juventud, educación, comercio y economía. pic.twitter.com/yncbow62pn — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 30, 2022

والتقى وزير الخارجية التركي رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، في إطار زيارته إلى فنزويلا ضمن جولة شملت أوروغواي والإكوادور وكولومبيا والبرازيل وبنما، بين 23 و29 أبريل الجاري.

وقال الوزير التركي عبر حسابه في تويتر الجمعة: "التقينا رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز وسنعزز العلاقات بين برلمانينا".​​​​​​​

كما زار الوزير التركي ضريح سيمون بوليفار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

ووضع تشاووش أوغلو برفقة وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا إكليلا من الزهور على ضريح بوليفار المعروف باسم "ليبرتادور" (المنقذ)، إذ يعتبر قائد استقلال 6 دول في أمريكا اللاتينية.

وفي سياق متصل قال الدبلوماسي التركي إن بلاده تهدف إلى الوصول إلى 1.5 مليار دولار لحجم التبادل التجاري مع فنزويلا، وإنه واثق من إمكانية تحقيق هذا الهدف بسهولة.

وجاء ذلك خلال مشاركته الجمعة في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، محطته الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية.

وجدد تشاووش أوغلو رفض تركيا للعقوبات المطبقة على فنزويلا، وأكد أنها ستواصل الوقوف إلى جانبها.

ولفت إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى ضمن الدول المستوردة من فنزويلا، رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين البلدين.

#Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissami ve Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile 3. 🇹🇷-🇻🇪 Ortak İşbirliği Komisyonu’nun açılışını yaptık.



Turizm, Sağlık, Eğitim ve Balıkçılık Bakanlarının katılımıyla ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanlarını görüştük. pic.twitter.com/JzMKa0nq6E — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 29, 2022

وصرح الوزير التركي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد نحو 3 أضعاف خلال العامين الماضيين رغم ظروف جائحة كورونا والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على فنزويلا.

وأوضح أن حجم التبادل بين البلدين كان 300 مليون دولار في 2020 وارتفع إلى 850 مليون دولار في 2021.

ونوه تشاووش أوغلو بأن الحكومة التركية تشجع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمارات في فنزويلا.

من جانبه قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن تركيا تدعم بلاده في جميع الظروف وهي تقف دائما مع الشعب الفنزويلي لمساعدته.

وأضاف مادرورو بخطابه في الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة التعاون الفنزويلي - التركي: "لقد أحرزنا تقدما في القضايا الرئيسية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والعلاقات التجارية والطيران والصحة في اجتماعات اللجنة".

وكشف الرئيس مادورو أنه سيزور تركيا قريبا، قائلا: "أعتقد أننا رفعنا هذه اللجنة إلى أعلى مستوى، لقد وقَعنا اتفاقيات بمختلف المجالات، سأذهب إلى تركيا لأشد على يد صديقي العزيز أردوغان ونبحث كل هذه القضايا، ونسرع التعاون بين البلدين".

وأردف مادورو في خطابه: "نحن نحب تركيا، نحن أصدقاء حقيقيون لها، فنزويلا هي أفضل صديق لتركيا".

المصدر: وسائل إعلام تركية