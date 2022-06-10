هيومن رايتس ووتش: طالبان الأفغانية تعتقل مدنيين وتعذبهم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن التابعة لحركة "طالبان" في شمال أفغانستان اعتقلت وعذبت بشكل غير قانوني سكانا متهمين بالارتباط بجماعة مسلحة معارضة.

وأفادت المنظمة في بيان بأن "القتال تصاعد منذ منتصف مايو 2022 في ولاية بانغشير حيث هاجمت قوات جبهة المقاومة الوطنية وحدات طالبان ونقاط التفتيش. وردت بنشر آلاف المقاتلين في الولاية، والذين أجروا عمليات بحث استهدفت المجتمعات التي يزعمون أنها تدعم جبهة الخلاص الوطني".

وأضافت أن "قوات طالبان نفذت إعدامات بإجراءات موجزة وأخفت قسريا مقاتلين أسرى ومعتقلين آخرين، وهي جرائم حرب" في ولايات أخرى.

في واد جبلي شمال كابول، تعهدت فلول قوات الأمن المحطمة في أفغانستان بمقاومة طالبان في منطقة نائية.

المصدر: AP