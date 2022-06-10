الدوما الروسي: زيلينسكي يدعي حرصه على مقابلة بوتين ويفرض عقوبات عليه

قال النائب بمجلس الدوما الروسي من منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إن العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها كييف ضد شخصيات روسية تعكس "جبنا ووضاعة".

وأضاف النائب بمجلس الدوما أن "هذه العقوبات تثير الاستغراب بما تعكسه من نفاق ووضاعة وخضوع وجبن".

وأوضح أن هذا "التصرف عمل غبي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح مؤخرا بأنه يريد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجلوس على طاولة المفاوضات، وفي نفس الوقت يفرض عقوبات ضد هذه الشخصيات.

وقال إن فرض زيلينسكي عقوبات ضد هذه الشخصيات التي أراد التفاوض معها يعني أنه دفع بنفسه إلى الزاوية وأظهر أنه غير مهتم بإيجاد حل للوضع في أوكرانيا.

ووقع زيلينسكي أمس الخميس مرسوما بشأن تنفيذ عقوبات أقرها مجلس الأمن والدفاع الأوكراني ضد رجال الدولة الروس.

ومن بين هذه الشخصيات الرئيس فلاديمير بوتين، كذلك تضمنت العقوبات تجميد أصول وتقييد العمليات التجارية من حيث حظر عمليات التصدير والاستيراد.

المصدر: نوفوستي