بلومبرغ: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مصادر لـ"بلومبرغ" إلى أن هولندا تعارض طلب كييف.

واطلعت "بلومبرغ" كذلك على رسالة دبلوماسية دنماركية، جاء فيها أن أوكرانيا لا تتوافق إلى حد كاف للمعايير المتعلقة باستقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الأقليات.

إقرأ المزيد

ويشار في الوثيقة إلى أنه على أوكرانيا أن تحسن "التشريعات والمؤسسات" لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.

وحسب "بلومبرغ"، فإن ألمانيا تقترح منح أوكرانيا صفة مرشح مشروطة.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرا، أيد فيه منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: بلومبرغ