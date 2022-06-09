بوتين: الغرب يحاول تغطية عورته بإلقاء اللوم على روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مازحا إن الغرب بدأ بالفعل في ربط التضخم باسمه، مؤكدا أن اتهام روسيا بنمو هذا التضخم، هي محاولات "لتغطية عوراتهم".

وقال بوتين يوم الخميس، في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب: "يحاولون الحد من تصدير أسمدتنا – فقفزت الأسعار، أولا وقبل كل شيء، لديهم أكثر مما لدينا. يحاولون الحد من موارد الطاقة الخاصة بنا - مرة أخرى تقفز الأسعار ببساطة.. إنهم يسمون التضخم بالفعل باسمي، ولا علاقة لنا به على الإطلاق. لا، بجدية، هذا صحيح، ليس لنا أي علاقة به على الإطلاق. هذا نتيجة أخطائهم، أخطائهم طوال فترة كبيرة".

وأوضح الرئيس الروسي أن أولئك الذين فرضوا قيودا على روسيا ارتكبوا هذه الأخطاء بأنفسهم، والآن يلومون روسيا على كل شيء. "قبل كل أحداث اليوم.. ارتكبوا هذه الأخطاء بأنفسهم، والآن يغطون، آسف، فليسامحنني الفتيات هنا، يحاولون تغطية عورتهم، بإلقاء اللوم في كل شيء على روسيا، روسيا هي المسؤولة عن كل شيء. ونحن لا علاقة لنا بذلك".

يذكر أن ممثلي السلطات الأمريكية يطلقون وصف "غلاء بوتين" بانتظام على الزيادة في أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

المصدر: RT