بوتين: دور روسيا الحديثة هو "استعادة وتعزيز" السيادة والأراضي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دور روسيا الحديثة هو "استعادة وتعزيز" السيادة والأراضي، لافتا إلى أن روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة.

وقال بوتين يوم الخميس، في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب: "على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضا الاستعادة والتعزيز، وإذا انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد في حل المهام التي نواجهها".

كما لفت بوتين إلى ان روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة، وأفضل دليل على ذلك هو موقع ساحة معارض "في دي إن خا" (معرض إنجازات الإنتاج الوطني)، حيث يجتمع الرئيس الروسي مع رواد الأعمال الشباب، بالتزامن مع احتفال روسيا بمرور 350 عاما على ميلاد الإمبراطور الروسي الأول بطرس الأكبر.

وقال بوتين: "لقد مر بلدنا بمسار هائل من التحول والتغيير على مدى العقود الماضية. وأفضل تأكيد على أن هذا كان يحدث للبلد هو موقع "في دي إن خا". أنتم شباب، لكن ربما يعرف الكثير من الناس أن هذه المنصة لإظهار إنجازات الاتحاد السوفيتي، تحولت إلى نوع من مكب القمامة وسوق. وتدريجيا، كما تغير الوضع في البلاد، تغيرت في دي إن خا أيضا".

المصدر: تاس