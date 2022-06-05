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بوتين: أسلحتنا تعمل بكفاءة عالية في تدمير المسيرات الأوكرانية

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بوتين: أسلحتنا تعمل بكفاءة عالية في تدمير المسيرات الأوكرانية
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية فعالة ضد الطائرات دون طيار الأوكرانية، منوها بأن جميع هذه المسيرات أجنبية الصنع وقد استخدمها الغرب سابقا فوق البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" إن أنظمة "بوك" و"تور" و" بانتسير" تعمل بكفاءة عالية وسهولة في إسقاط وتدمير العشرات من الطائرات دون طيار الأوكرانية.

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وأشار رئيس الدولة إلى أن جميع طائرات الاستطلاع بدون طيار التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي طائرات أجنبية الصنع. وشدد على أن الغرب استخدم الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود حتى قبل بدء العملية الروسية الخاصة.

ولفت بوتين إلى أنه يتم تزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، ولكنه اعتبر ذلك أمرا لا فائدة فيه، معلقا: "ما لم تمنح لنا فرصة لإنزالها والاطلاع على أجهزتها وكيفية عملها.. فأنا ببساطة لا أرى أي معنى آخر في ذلك".

في المقابلة نفسها، حدد بوتين الغرض من "الجلبة" حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية إلى كييف، بدافع الرغبة في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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