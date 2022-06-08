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أ ف ب: مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران (فيديو)

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أ ف ب: مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران (فيديو)
AP Islamic Republic News Agency, IRNA
صورة أرشيفية - 2012
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وأوضح المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي قائلا: "قتل عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث".

وأشار إلى أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن محافظ مدينة تاباس قوله: "اصطدم القطار بهيكل سفلي على القضبان".

المصدر: " أ ف ب" + "تسنيم"

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