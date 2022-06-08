أ ف ب: مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي قائلا: "قتل عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث".

وأشار إلى أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن محافظ مدينة تاباس قوله: "اصطدم القطار بهيكل سفلي على القضبان".

المصدر: " أ ف ب" + "تسنيم"