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بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى في عبدان بجنوب إيران

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نشر موقع "إيران بالعربي" فيديو يظهر لحظة انهيار مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق الواقع في شارع أميري بمدينة عبدان بجنوب إيران، والذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وحسب سكان المنطقة فإن شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة، حيث قدمت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان الحادث، بينما لم يعرف بعد المدى الكامل للحادث وأسبابه، كما لم تعلن السلطات عن أعداد الضحايا المحتملين.

المصدر: RT + "إيران بالعربي"

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