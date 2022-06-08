وزير إيطالي: لا يمكن اعتبار أن إرسال الأسلحة لأوكرانيا أفضل استراتيجية

أعرب وزير السياسات الزراعية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي، عن ثقته التامة بأنه لا يمكن اعتبار أن إرسال الأسلحة لأوكرانيا هو الاستراتيجية الأفضل.

وقال باتوانيللي في تصريحات إذاعية الثلاثاء:

"أعتقد أن من الصواب مناقشة استراتيجية مرافقة الدبلوماسية على طريق السلام، وليس من المؤكد أن استمرار إرسال الأسلحة هو السبيل الأفضل".

وأضاف: "نحن في مرحلة يصح فيها أن يكون هناك نقاش برلماني وأن هناك تفويض كامل لرئيس الوزراء لإبداء موقف بلادنا من الصراع الحالي".

وأوضح أنه لا ينبغي أن نستغرب من الخلافات بين القوى السياسية بل وفي داخل هذه القوى أيضا.

وبشأن الحبوب الأوكرانية، أعرب باتوانيللي عن "ثقته بأن قضية القمح يمكن أن تقود إلى نقاش أوسع حول قضية السلام".

وأشار إلى مشكلة الأفارقة الذين يعانون من صعوبات في الحصول على الغذاء وأهمية دور المجتمع الدولي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، مؤكدا أن دور بلاده يمثل منصة نحو إفريقيا، "ولذا فعلى المجتمع الدولي التحرك".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية