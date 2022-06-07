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أنطونوف: سنتخذ إجراءات مناسبة في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

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أنطونوف: سنتخذ إجراءات مناسبة في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
Sputnik MIKHAIL TURGIYEV
السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقال في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، يوم الثلاثاء: "إذا أقدم الأمريكيون على توريد الصواريخ البعيدة المدى، فأود القول إنني لا أشكك في أن الجانب الروسي سيتخذ الخطوات المناسبة التي ستسمح بحماية أراضينا من الهجوم المحتمل".

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وأشار إلى أن توريدات الأنظمة البعيدة المدى الغربية لأوكرانيا "لن تغير الأوضاع" في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها لن تزود أوكرانيا "بصواريخ قادرة على ضرب الأراضي الروسية"، مع أنها قررت تقديم راجمات الصواريخ للقوات الأوكرانية التي طلبتها كييف.

وقالت أوكرانيا إنها "لا تعتزم استهداف الأراضي الروسية".

المصدر: نوفوستي

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