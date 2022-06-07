الدفاع الروسية: أوكرانيا تقصف مناطق حدودية روسية بمدافع الناتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام الجيش الأوكراني مدافع هاوتزر من تسليح حلف الناتو، في قصف المناطق الحدودية الروسية من صوامع حبوب خاركوف، التي تمركزت فيها قوات أوكرانية مؤخرا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "نشرت قوات كييف في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف مدافع يرجح أنها هاوتزر M777 الأمريكية، وأطلقت منها النار على المناطق الحدودية الروسية".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى كييف تستخدم ضد المدنيين في دونباس.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية