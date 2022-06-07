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رئيس الوزراء التشيكي نقلا عن ماكرون: يجب معرفة كيف يفكر بوتين

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رئيس الوزراء التشيكي نقلا عن ماكرون: يجب معرفة كيف يفكر بوتين
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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كشف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أنه سأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تجربة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد 24 فبراير.

وكشف فيالا للصحفيين عن رد ماكرون على سؤاله عما إذا كانت المفاوضات مع الرئيس الروسي بعد 24 فبراير منطقية، حيث أجاب الرئيس الفرنسي: "يجب معرفة كيف يفكر الرئيس الروسي وما هي الإجراءات التي هو على استعداد لاتخاذها".

وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى أن جمهورية التشيك وفرنسا لا تحمّلان سلطات كييف مسؤولية الوضع في أوكرانيا وتعتزمان مساعدتها بكل وسيلة ممكنة.

وبحث فيالا وماكرون قضايا التعاون الثنائي بين بلديهما وآفاق تطوير الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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