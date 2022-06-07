البحرية اليابانية تتابع تحركات سفينة استطلاع روسية قرب سواحل هوكايدو

أعلنت القوات البحرية اليابانية أنها كانت تراقب تحركات سفينة "بالزام" الاستطلاعية الروسية بالقرب من السواحل الشمالية لجزيرة هوكايدو اليابانية.

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وحسب بيان القوات البحرية، فإن السفينة الروسية توجهت من بحر أوخوتسك إلى بحر اليابان عبر مضيق لابيروزا بين جزيرتي ساخالين الروسية وهوكايدو اليابانية.

وراقبتها طائرة مضادة للغواصات من نوع P-8C، تابعة للقوات البحرية اليابانية.

وأشارت القوات البحرية اليابانية إلى أن تلك السفينة قد عبر المضيق المذكور باتجاه الشرق يوم 18 مايو، متوجهة إلى المحيط الهادئ.

المصدر: إنترفاكس