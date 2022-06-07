الدفاع الروسية: قوات كييف نتشر راجمات الصواريخ والمدافع في صوامع الحبوب بخاركوف ودونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر المدرعات وراجمات الصواريخ ومدافع أمريكية في صوامعال حبوب بمقاطعة خاركوف ومناطق دونيتسك، وتطلق منها النار باتجاه أراضي روسيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "نشرت قوات كييف في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف مدافع يرجح أنها هاوتزر M777 الأمريكية، وأطلقت منها النار على المناطق الحدودية الروسية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه في قرية نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك، قامت الجماعات الأوكرانية المتطرفة بنصب مدفعية وراجمات الصواريخ في الصوامع، وأطلقوا منها النار بشكل مكثف على البلدات القريبة.

وأضاف أنه في قرية نوفو إيكونوميتشيسكوي في دونيتسك وقرية نوفو فاسيليفسكي في منطقة سومي، تتمركز وحدات من قوات كييف في مواقع تخزين الحبوب والبطاطا معززة بالمدفعية والصواريخ.

وحذر من أن "الغرض من هذه الإجراءات من قبل النازيين الأوكرانيين هو الاستفزاز من أجل الرد بإطلاق النار وفقا لسيناريو تم إعداده بتغطية إعلامية واسعة من وسائل إعلام أوكرانية وغربية، واتهام القوات الروسية بتنفيذ ضربات عشوائية للبنى التحتية المدنية وتعريض الأمن الغذائي الأوكراني للتهديد".

المصدر: تاس