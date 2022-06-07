مسؤول أوكراني يدعو مواطنيه للتعود على الأحكام العرفية والعيش "على غرار إسرائيل"

دعا ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني مواطنيه للتعود على العيش في ظروف الأحكام العرفية الدائمة.

وقال بودولياك على قناته في تيليغرام يوم الثلاثاء، إنه إذا سمح للمجتمع بنسيان الصراع، فإنه "سيتوقف عن أن يكون خلفية فعالة للجيش.. لذلك، لا يجب الهرب من الواقع، ولكن عليكم أن تقبلوا ذلك وأن تتعلموا العيش في وضع عسكري دائم، على غرار نفس إسرائيل".

وأشار بودولياك إلى أن "البعض يحاول العودة إلى نمط الحياة قبل الحرب"، واصفا الأمر بأنه خداع ذاتي.

وتم فرض الأحكام العرفية على كامل أراضي أوكرانيا في 24 فبراير، ويتم تمديدها شهريا. وفي 22 مايو، مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما دفعة واحدة، حتى 23 أغسطس.

المصدر: وكالات