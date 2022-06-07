أكد عالم الأحياء الدقيقة إيغور نيكولين، أن الأمراض الخطيرة التي تم تطويرها في المختبرات الأوكرانية برعاية وتمويل من واشنطن، كانت كافية للقضاء على سكان أوكرانيا والبلدان المجاورة.

وقال نيكولين في فيلم وثائقي عن التطور البيولوجي العسكري في أوكرانيا، أعدته لجنة التحقيق الروسية ونُشر على قناتها على "يوتيوب": "من الواضح أن الأوكرانيين والأمريكيين دمروا المئات من الحاويات التي تحوي على مسببات الأمراض، والحديث هنا يدور حول آلاف اللترات، الأمر الذي يشير إلى أن هذه ليست دراسات مخبرية، لكن هناك بالفعل كمية صناعية".

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وأكد أن "هذه الكمية يمكن أن تقتل جميع سكان أوكرانيا والبلدان المجاورة لها. لذلك، نحن نتحدث بالفعل عن إنتاج صناعي لمكونات الأسلحة البيولوجية".

وأشار إلى أن التجارب البيولوجية غير الخاضعة للرقابة في أوكرانيا شكلت خطر كبير ليس فقط على الأوكرانيين، ولكن أيضا على سكان الدول المجاورة مثل روسيا وبيلاروسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا وجمهورية بريدنيستروفيه المولدافية.

وتابع نيكولين: "والآن، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ملايين اللاجئين هرعوا إلى أوروبا، فإنهم خلقوا تهديدا لأوروبا بأكملها، بما في ذلك الغربية".

المصدر: نوفوستي