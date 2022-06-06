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سفير لوغانسك في موسكو يعلن تطهير سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية

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سفير لوغانسك في موسكو يعلن تطهير سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية
AFP ARIS MESSINIS
مدينة سيفيرودونيتسك
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أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو روديون ميروشنيك عن تطهير مدينة سيفيرودونيتسك بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية.

وكتب في منشور على "تلغرام" أن "سيفيرودونيتسك تم تطهيرها، وتجري المعارك على أطراف المدينة، وفي المطار وعلى أطراف ليسيتشانسك".

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وأضاف أنه "تم تحرير كامل المناطق السكنية بالمدينة وقامت القوات المشتركة بتطهيرها من التشكيلات الأوكرانية".

وأكد كذلك أن الجيش الأوكراني "تم طرده تقريبا" من المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك.

المصدر: إنترفاكس

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