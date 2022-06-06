سريلانكا تسمح لطائرة "إيروفلوت" المحتجزة بالعودة إلى موسكو

ألغت محكمة في سريلانكا الاثنين أمرا يمنع مغادرة طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية من طراز إيرباص "ايه 330" كانت محتجزة في المطار الدولي الرئيسي في البلاد بسبب نزاع تجاري.

واندلع الخلاف عندما رفض مراقبو الحركة الجوية الموافقة على عودة الرحلة "اس يو 289" إلى موسكو الخميس الماضي بعد مذكرة من المحكمة نفسها بإيقاف تشغيل الطائرة لمدة أسبوعين.

ورفعت شركة "سيليستيال أفييشن ترايدينغ 10 ليميتد" الايرلندية دعوى ضد شركة النقل الروسية "إيروفلوت" بشأن مبلغ لم يكشف عنه مستحق لها.

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وأدى احتجاز الطائرة إلى خلاف دبلوماسي، إذ استدعت موسكو كبير مبعوثي سريلانكا لدى وزارة الخارجية الروسية، معبرة عن "احتجاج شديد" على عملية الاحتجاز.

وقالت إدارة المطار والطيران، في مطار باندارانايكا الدولي، في بيان إن النزاع "ذو طبيعة تجارية صرف" ولن تتدخل فيه الدولة.

لكن المدعي العام في الولاية طلب الاثنين أن يتم الاستماع للقضية قبل يومين من الموعد المحدد وطالب بالسماح للطائرة بالعودة.

وأكدت وكالة "تاس" أن الطائرة قد أقلعت اليوم الاثنين متجهة إلى موسكو.

وعلقت شركة "ايروفلوت" جميع رحلاتها الدولية في مارس بعد فرض عقوبات غربية على موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنها استأنفت عملياتها إلى كولومبو في الشهر التالي.

وأوصت هيئة الطيران المدني الروسية شركات الطيران التي تشغل طائرات مستأجرة مسجلة في دول أجنبية بوقف الرحلات الجوية الدولية لتجنب مصادرتها.

المصدر: أ ف ب + "تاس"