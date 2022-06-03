موسكو تستدعي سفيرة سريلانكا احتجاجا على احتجاز طائرة روسية

أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء سفيرة سريلانكا لدى موسكو احتجاجا على احتجاز بلادها طائرة ركاب روسية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أن الخارجية سلمت للسفيرة مذكرة احتجاج على "القرار غير المبرر للسلطات القضائية في سريلانكا باحتجاز طائرة ركاب لشركة "آيروفلوت" في مطار باندارانايكي الدولي يوم 2 يونيو، كانت تستعد للتوجه إلى موسكو".

ودعت الجانب السريلانكي إلى "حل هذه القضية بسرعة منأجل تفادي أي تأثير سلبي على علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين".

المصدر: RT