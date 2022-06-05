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لوغانسك: القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

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لوغانسك: القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية
Globallookpress
أرشيف
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ذكرت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية أنه خلال اليوم الماضي، فقدت القوات الأوكرانية 36 من عناصرها، إضافة إلى استسلام ثمانية جنود وإلقائهم السلاح.

وجاء في بيان رسمي لقوات لوغانسك الشعبية: "في سياق الاشتباكات خلال اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر في صفوف عناصره وعتاده العسكري ..وتمت تصفية 36 من القوات الأوكرانية وست ناقلات جند مدرعة وست مركبات إضافة إلى أن ثمانية جنود من القوات المسلحة الأوكرانية اتخذوا القرار الصحيح وألقوا أسلحتهم حفاظا على حياتهم".

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المصدر: نوفوستي

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