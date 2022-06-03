لوغانسك.. قوات أوكرانية تحتجز مدنيين بمصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك

كشف متحدث قوات جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، عن استدراج قوات كييف والكتائب النازية الموالية لها المدنيين واحتجازهم في مصنع "آزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك، لاستخدامهم دروعا بشرية.

وقال ماروتشكو، عبر قناة RT، إن "هناك معلومات استخبارية تفيد بأنه، تحت ذرائع مختلفة، تم استدراج الناس إلى مصنع "آزوت" الذي تم بناؤه في الحقبة السوفيتية، ويحتوي على ملاجئ كجميع المؤسسات الكبرى... هناك مدنيون في المصنع، ولذا فعلينا التصرف بحذر شديد".

وأضاف أن هذه الملاجئ ليست كتلك الموجودة في "آزوفستال"، حيث لا توجد على سبيل المثال "طوابق"، كما أشار إلى أن "آزوت" يختلف عن "آزوفستال" بوجود الكثير من المواد الكيميائية فيه، لذا فإن القصف هنا أكثر صعوبة وخطورة.

وختم ماروتشكو: "هناك معلومات تفيد بأنه تحت التهديد، منعت القوات الأوكرانية السكان من مغادرة الملاجئ، وتواصل زراعة الألغام عند مخارج المصنع".

المصدر: RT