رئيس لوغانسك: المهمة الرئيسية الآن لقواتنا هي تحرير سيفيردونيتسك وليسيشانسك

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك أن مهمة قوات بلاده الرئيسية الآن هي تحرير سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، التي تضم حوالي 10 آلاف عنصر من التشكيلات الأوكرانية المسلحة.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية قال باسيتشنيك إن "ثلث سيفيرودونيتسك تم تحريره وأصبح تحت سيطرة قوات لوغانسك".

وأشار إلى أن "القتال يدور الآن في مناطق مأهولة بالسكان، والهجوم لا يسير بالسرعة التي نتمناها".

وتابع: "قبل كل شيء، نريد الحفاظ على البنية التحتية للمدينة قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن "أهداف الجانب الأوكراني متعارضة، وهو يستخدمون تكتيك الاختباء خلف السكان المدنيين في سيفيرودونيتسك منذ بداية العملية العسكرية".

وأردف قوله: "المهمة الرئيسية لقوات الجمهورية في الوقت الحالي هي بالتحديد تحرير سيفيرودونيتسك وليزيشانسك".

ولفت إلى أن هذه المناطق تضم حوالي 10 آلاف عنصر من التشكيلات الأوكرانية المسلحة".

المصدر: "تاس"