لليوم الثاني على التوالي.. الملكة إليزابيث الثانية تتغيب عن احتفالات ذكرى اعتلائها العرش

تغيبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لليوم الثاني عن مراسم الاحتفال بيوبيل اعتلائها العرش لأسباب صحية.

ووفق بيان صدر يوم الجمعة عن قصر باكنغهام، لن تحضر الملكة البالغة من العمر 96 عاما مسابقة سباق الخيل في مضمار إبسوم بمقاطعة ساري، جنوب شرق إنجلترا. وبدلا من ذلك، ستشاهد صاحبة الجلالة السباقات عبر شاشة التلفزيون. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن غياب الملكة إليزابيث الثانية عن ديربي إبسوم، يرجع إلى "مشاكل التنقل" المستمرة.

وفوتت الملكة يوم الجمعة، صلاة في كاتدرائية سانت بول بلندن، بسبب توعك عانت منه يوم الخميس، وهو اليوم الأول من الاحتفال باليوبيل البلاتيني. وفي اليوم السابق، نظم عرض عسكري في وسط لندن، حلقت في ختامه أكثر من 70 طائرة فوق قصر باكنغهام. ومتكئة على عصا، شاهدت إليزابيث الثانية وأعضاء رفيعو المستوى في العائلة المالكة، بما في ذلك وريث العرش، أمير ويلز تشارلز وزوجته كاميلا، وكذلك دوق ودوقة كامبريدج وليام وكيت، جزء من العرض من شرفة قصر باكنغهام وسط هتافات كبيرة من الحشود.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت إليزابيث الثانية مساء الخميس في حفل إشعال النار في قلعة وندسور بالقرب من لندن، مكان إقامتها الدائم الحالي.

وتولت إليزابيث الثانية، التي ولدت عام 1926، العرش في سن 25، خلفا لوالدها جورج السادس (1895-1952). وفي سبتمبر 2015، تجاوزت الرقم القياسي للملكة فيكتوريا (1819-1901) لأطول فترة على العرش البريطاني. وبعد وفاة الملك بوميبول أدولياديج (راما التاسع) ملك تايلاند في 13 أكتوبر 2016، أصبحت إليزابيث الثانية أطول ملوك العالم حكما.

المصدر: تاس