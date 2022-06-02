صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلترا

بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، عرضت صور من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، التي بنيت من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد.

قامت المنظمة التي تدير معلم ستونهنج التاريخي، بتكريم الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وعرضت صورا لها على الهيكل الصخري الشهير الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.

وقال حساب english heritage في تغريدة على "تويتر": "لقد جمعنا بين اثنين من الرموز البريطانية للاحتفال بالذكرى البلاتينية. عرضنا ثماني صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية على ستونهنج".

وأرفق التغريدة بفيديو لعملية إضاءة الأحجار.

We've brought two British icons together to mark the #PlatinumJubilee! 👑



We’ve projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge. Each picture is from a different decade of The Queen’s reign. pic.twitter.com/bnJZeONKXe — English Heritage (@EnglishHeritage) May 30, 2022

ومن بين الصور الثمانية التي عرضت على ستونهنج، صورة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، وأخرى خلال زيارتها للمكسيك في عام 1975.

وللمناسبة ذاتها، تم إصدار صورة جديدة للملكة.

Her Majesty The Queen, the first Monarch in British history to celebrate a Platinum Jubilee.



To mark the beginning of the #PlatinumJubilee Celebration Weekend, a new portrait of The Queen has been released.



📷 Ranald Mackechnie pic.twitter.com/nmQFf2Zpmy — The Royal Family (@RoyalFamily) June 1, 2022

المصدر: european times