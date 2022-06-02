 
مباشر

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلترا

متفرقات

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلترا
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5jn

بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، عرضت صور من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، التي بنيت من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد.

قامت المنظمة التي تدير معلم ستونهنج التاريخي، بتكريم الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وعرضت صورا لها على الهيكل الصخري الشهير الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.

وقال حساب english heritage في تغريدة على "تويتر": "لقد جمعنا بين اثنين من الرموز البريطانية للاحتفال بالذكرى البلاتينية. عرضنا ثماني صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية على ستونهنج".

وأرفق التغريدة بفيديو لعملية إضاءة الأحجار.

ومن بين الصور الثمانية التي عرضت على ستونهنج، صورة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، وأخرى خلال زيارتها للمكسيك في عام 1975.

وللمناسبة ذاتها، تم إصدار صورة جديدة للملكة.

المصدر: european times

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا