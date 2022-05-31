إليزابيث الثانية تصل إلى قصر ويندسور للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش

وصلت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية إلى قصر ويندسور في مقاطعة بيركشاير الانجليزية للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش.

ونشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية صورة للملكة وهي داخل سيارة قبيل التوجه إلى قصر ويندسور اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات الاحتفالية في المملكة المتحدة يوم 2 يونيو.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 96 عاما من العمر، اعتلت العرش في بريطانيا عام 1952، وبذلك تكون أقدم زعيمة دولة في العالم.

المصدر: نوفوستي