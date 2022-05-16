بحضور 1300 فنان.. الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش في بريطانيا (فيديو)

حضرت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية احتفالها باليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاما على حكمها للمملكة المتحدة، وذلك بحضور مجموعة من النجوم والمشاهير.

ومن بين الحاضرين، دام هيلين ميرين، توم كروز وكاثرين جنكينز، إلى جانب استعراض مواهب الفروسية والعسكرية والموسيقية من جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الحضور بتحية الملكة، البالغة من العمر 96 عاما، والهتاف لها عند خرجها من سيارة رانج روفر مرتدية سترة رمادية لامعة وفستانا أزرق مزخرفا بأقراط من اللؤلؤ وقلادة متناسقة وحذاء أسود وحقيبة يد.

وقال الأمير تشارلز عن والدته الملكة في كلمة له خلال الحفل، أنها كانت دائما تتعامل مع العديد من التحديات المختلفة بطريقة رائعة، مضيفا أنها كانت دائما متواجدة في كل الأوقات بشكل عظيم.

وضم الاحتفال 1300 فنان و500 حصان وجوقات للأطفال وأوركسترا من 75 قطعة ونجوم من المسرح والشاشة.

Queen Elizabeth II looked like she was having a great time at her #PlatinumJubilee to celebrate 70 years on the throne. pic.twitter.com/2WrKQ2GJ9f — Watch Closely Podcast 🍿 (@watchfultweets) May 15, 2022

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية