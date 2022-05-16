 
مباشر

بحضور 1300 فنان.. الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش في بريطانيا (فيديو)

أخبار العالم

بحضور 1300 فنان.. الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش في بريطانيا (فيديو)
Gettyimages.ru
الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلاءها العرش في بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0xs

حضرت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية احتفالها باليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاما على حكمها للمملكة المتحدة، وذلك بحضور مجموعة من النجوم والمشاهير.

ومن بين الحاضرين، دام هيلين ميرين، توم كروز وكاثرين جنكينز، إلى جانب استعراض مواهب الفروسية والعسكرية والموسيقية من جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الحضور بتحية الملكة، البالغة من العمر 96 عاما، والهتاف لها عند خرجها من سيارة رانج روفر مرتدية سترة رمادية لامعة وفستانا أزرق مزخرفا بأقراط من اللؤلؤ وقلادة متناسقة وحذاء أسود وحقيبة يد.

وقال الأمير تشارلز عن والدته الملكة في كلمة له خلال الحفل، أنها كانت دائما تتعامل مع العديد من التحديات المختلفة بطريقة رائعة، مضيفا أنها كانت دائما متواجدة في كل الأوقات بشكل عظيم.

وضم الاحتفال 1300 فنان و500 حصان وجوقات للأطفال وأوركسترا من 75 قطعة ونجوم من المسرح والشاشة.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا