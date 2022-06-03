بوتين يناقش مع رئيس الاتحاد الإفريقي قضية الحبوب الأوكرانية

من المرجح أن يناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الزعيم السنغالي، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا.

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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حيث تابع: "بدرجة احتمال كبيرة، يمكن افتراض أن الرئيس الروسي سيقدم للضيف الإفريقي شرحا شاملا لرؤيته لوضع قضية الحبوب الأوكرانية، وكذلك الوضع الفعلي على الأرض، والحالة الحقيقية للأمور".

وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي سيشرح مرة أخرى "من قام بتلغيم الموانئ، وما هو المطلوب لنقل الحبوب، وكذلك ليؤكد له على أن أحدا لا يغلق الموانئ من جانب روسيا".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، ستكون قضية الحبوب الأوكرانية إحدى أهم القضايا على طاولة محادثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في زيارته إلى تركيا المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل.

المصدر: إزفستيا