قديروف يكشف معلومة حصل عليها من وزير الدفاع الروسي حول مستقبل العملية الروسية في أوكرانيا

بعد يوم من لقاء جمعهما، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو وضع مهاما جديدة في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، ستسرع من وتيرتها.

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وعلى صفحته في موقع "تلغرام"، كتب قديروف يقول: "حدد سيرغي شويغو مهاما جديدة تنطوي على تحسين التكتيكات اللاحقة. وستزيد التدابير المتخذة بشكل كبير من فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية الخاصة بوتيرة أسرع".

علاوة على ذلك، طلب شويغو نقل عبارات الامتنان الصادقة للمقاتلين الشيشان لمساهمتهم الكبيرة في محاربة القوميين المتطرفين وتشكيلات بانديرا، فيما شكر قديروف الوزير على تقديره العالي لعمل القوات الخاصة.

وخلص الرئيس الشيشاني إلى القول: نشعر بالدعم الكامل من وزارة الدفاع الروسية منذ الأيام الأولى لبدء العملية الخاصة في أوكرانيا. وأنا متأكد من أن تعاوننا المستقبلي سيزيد بشكل كبير من كفاءة تنفيذ المهام التي حددها القائد الأعلى".

يشار إلى أن قديروف يعلن بانتظام عن إرسال مجموعات من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة لتحرير دونباس، فيما يجري قبل ذلك تدريبهم في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في مدينة غودرميس بالشيشان.

المصدر: نوفوستي