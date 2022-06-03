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3 قتلى بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية أيوا الأمريكية

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3 قتلى بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية أيوا الأمريكية
AP
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أفادت السلطات المحلية بأن رجلا قتل سيدتين مساء الخميس قرب كنيسة في مدينة أميس بولاية أيوا الأمريكية قبل أن ينتحر.

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وقال نيكولاس ليني المسؤول في مكتب رئيس شرطة مقاطعة ستوري إن الرجل قتل المرأتين خارج كنيسة كورنرستون، وهي كنيسة عملاقة في ضواحي أميس، مضيفا أن المحققين لم يعرفوا أعمار القتلى بعد.

واشار ليني إلى أن مطلق النار انتحر على ما يبدو، لكن التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال مستمرا.

ولم يحدد مكتب الشرطة هوية القتلى ولم يذكر تفاصيل حول سبب إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة في ولاية ويسكونسن، بسقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق نار في مقبرة أثناء جنازة بمدينة راسين.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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