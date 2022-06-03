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جرحى بإطلاق نار أثناء جنازة في شمال الولايات المتحدة

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جرحى بإطلاق نار أثناء جنازة في شمال الولايات المتحدة
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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أصيب 5 أشخاص، أمس الخميس، جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة، أثناء دفن رجل قتل أواخر مايو برصاص الشرطة، حسبما أفادت السلطات ووسائل إعلام.

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وقالت الشرطة في مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان أنه "أطلقت أعيرة نارية عدة" في المقبرة في حوالي الساعة الثانية ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما ذكرت شبكة "أن بي سي نيوز" أن الحادث وقع أثناء جنازة لشاب كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وطلبت شرطة مدينة راسين من الناس الابتعاد عن المقبرة، وأشارت إلى وجود "عدة ضحايا"، فيما أكد تقرير "أن بي سي نيوز" وجود خمس إصابات حتى الآن، وجميعهم من أفراد عائلة الفقيد، وحسب قناة TMJ4.

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادثة.

جرحى بإطلاق نار أثناء جنازة في شمال الولايات المتحدة
TMJ4
جرحى بإطلاق نار أثناء جنازة في شمال الولايات المتحدة
TMJ4
جرحى بإطلاق نار أثناء جنازة في شمال الولايات المتحدة
TMJ4

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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