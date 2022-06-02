مدفيديف: روسيا والصين والعالم العربي وإفريقيا بحاجة لنظام دولي لا يتمحور حول أمريكا

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن روسيا والصين والدول العربية وإفريقيا بحاجة لعالم متعدد الأقطاب، لا يتمحور حول الولايات المتحدة.

وقال مدفيديف في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، إن تحقيق روسيا لأهداف العملية الخاصة في أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى إنشاء نظام جديد للأمن الدولي، وأنه "في نهاية المطاف، كل هذا يجب أن يؤدي إلى تشكيل هيكل أمني دولي جديد. غير متمحور حول أمريكا.. نظام متوازن ويقوم على مراعاة مصالح جميع الدول".

وأعرب مدفيديف عن ثقته بأن مثل هذا النظام الجديد للأمن الدولي يتم تشكيله بالفعل في الوقت الحاضر، وملامحه مرئية بالفعل، مؤكدا ان "هذا يجب أن يكون نظاما له العديد من الأقطاب، نظام متعدد الأقطاب، وليس نظاما يركز على دولة واحدة".

وأضاف: "الجميع يحتاج إلى مثل هذا النظام، وبلدنا بحاجة إليه، والصين بحاجة إليه، وعدد كبير من البلدان التي لا تنتمي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الشرق العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية"، معربا عن ثقته في أن مثل هذا النظام سيكون أكثر عدلا".

المصدر: الجزيرة